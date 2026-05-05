Anne kızı "fakir" diye kovan burgerciye soruşturma başlatıldı

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Tarabya semtinde faaliyet gösteren dünya devi fast-food zinciri Burger King’in bir şubesinde yaşanan ayrımcılık iddiası kamuoyunda büyük tepki çekti. Bir vatandaşın yardım amacıyla yemek satın aldığı anne ve kızının, işletme yetkilileri tarafından maddi durumları gerekçe gösterilerek restorana kabul edilmediği öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan ve infial yaratan olayın ardından Ticaret Bakanlığı resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ANNE KIZI "FAKİR" DİYE KOVAN BURGERCİYE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin ve iddiaların yayılması üzerine Ticaret Bakanlığı konuya müdahil oldu. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu hamburger zinciri hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaplan, bakanlığın "müşteri ayırma ve hizmetten kaçınma" konusuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir vatandaşımızın; ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalması kabul edilemez. Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir. Gerekli inceleme ve denetim süreçleri yürütülmekte olup, gelişmelere ilişkin detaylı açıklama ve güncelleme en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Referans ve şartla müşteri alıyordu: Ünlü burgerci hakkında inceleme başlatıldı!

Bakanlık, vatandaşların bu konudaki duyarlılığının toplumsal vicdanın bir göstergesi olduğunu vurgulayarak denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Tarabya'daki restoranda meydana gelen olayda, ihtiyaç sahibi olduğu belirtilen bir anne ve kızına çevredeki bir vatandaş tarafından yemek alındı. Ancak iddiaya göre işletme yönetimi, ailenin restorandaki masalarda oturmasına izin vermeyerek, "Servis edemeyiz, paket verelim" dedi. Duruma tepki gösteren ve yemeği alan vatandaş ile restoran yetkilileri arasında tartışma çıktı.

Ünlü fast-food zincirinde yoksul aileyi kapı dışarı ettiler! "Herkesi içeri alamayız"

Yaşananların tanığı olan vatandaş, olayı sosyal medya hesabından "Siz kendinizi ne sanıyorsunuz?" başlığıyla paylaşarak, "Küçücük bir kızın yüzüne ‘sen burada oturup yemek yiyemezsin’ diyecek kadar aşağılık olan bu zihniyeti sizlerin takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın, ayrımcılığın nedenini sorması üzerine yetkililerin, "Kurallarımız var, öyle herkesi içeri alamayız" savunmasını yaptığı iddia edildi.