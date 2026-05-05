30 yıllık sarraf 150 kilo altınla ortadan kayboldu! Kırmızı bültenle aranıyor

Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen olay, çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Uzun yıllardır sarraflık yaptığı belirtilen S.Ç., müşterilerine ait emanet altın ve ziynet eşyalarıyla ortadan kaybolduğu iddia edildi. Olayın duyulmasıyla birlikte ilçede büyük panik yaşandı.

İŞ YERİNİN KAPALI OLMASI ŞÜPHE YARATTI

Genç Çivril Gazetesi’nin haberine göre, yaklaşık 30 yıldır sarraflık yaptığı öğrenilen S.Ç.’nin iş yerinin Cuma gününden bu yana açılmaması üzerine müşteriler durumdan şüphelendi. Bunun üzerine çok sayıda vatandaş emniyete giderek şikayette bulundu.

İhbarlar üzerine iş yerinde inceleme yapan ekiplerin, içeride bulunan yaklaşık 25-30 kilogram altını muhafaza altına alarak adli emanete teslim ettiği öğrenildi.

150 KİLOGRAM ALTINLA YURT DIŞINA KAÇTI İDDİASI

Soruşturma sürecinde elde edilen ilk bulgulara göre S.Ç.’nin yaklaşık 150 kilogram altınla yurt dışına çıktığı belirlendi.

KIRMIZI BÜLTEN SÜRECİ BAŞLATILDI

Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli hakkında uluslararası arama başlatılması için kırmızı bülten sürecinin devreye alındığı öğrenildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından çok sayıda vatandaş sarraf dükkânının önünde bir araya gelerek gelişmeleri yakından izledi. Mağdurlar ise, altınlarını geri alabilmek için yetkililerden çözüm talep ediyor.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini bildirirken, mağdur vatandaşların da yasal süreç başlatmak için hazırlık yaptığı ifade edildi.