Son dakika | İzzet Yıldızhan hakkında tahliye kararı

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi. Mahkeme, Yıldızhan’ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde aile iddianameye itiraz etti!

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıklar, 22 Haziran’da İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

2 SANIK HAKKINDA MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturma geçen haftalarda tamamlandı. İddianamede, tutuklulardan Alaattin Kadayıfçıoğlu için 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından müebbet hapis cezası talep edilirken, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'Kasten adam öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Öte yandan Türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildiği ifade edildi.