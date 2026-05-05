Son dakika | İzzet Yıldızhan hakkında tahliye kararı

Son dakika | İzzet Yıldızhan hakkında tahliye kararı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi.Mahkeme, Yıldızhan’ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi. Mahkeme, Yıldızhan’ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde aile iddianameye itiraz etti!Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde aile iddianameye itiraz etti!

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıklar, 22 Haziran’da İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

2 SANIK HAKKINDA MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturma geçen haftalarda tamamlandı. İddianamede, tutuklulardan Alaattin Kadayıfçıoğlu için 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından müebbet hapis cezası talep edilirken, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'Kasten adam öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Öte yandan Türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Türkiye
Tarım Bakanı SKT'si geçen gıdalara hoşgörülü yaklaştı!
Tarım Bakanı SKT'si geçen gıdalara hoşgörülü yaklaştı!
Şırnak'ta sel felaketi: Köprüler yıkıldı, ev ve ahırları su bastı!
Şırnak'ta sel felaketi: Köprüler yıkıldı, ev ve ahırları su bastı!
Yediler içtiler! Hesabı ödemeden kaçtılar
Yediler içtiler! Hesabı ödemeden kaçtılar