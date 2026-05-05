Şırnak'ta sel felaketi: Köprüler yıkıldı, ev ve ahırları su bastı!

Şırnak Beytüşşebap'ta sağanak ve kar erimesiyle taşan Habur Çayı köprüleri yıktı, ulaşım kesildi. Su baskınları nedeniyle ev ve ahırlarda büyük hasar oluştu.

Şırnak Beytüşşebap'ta dün akşamdan beri durmayan yağmur ve dağlardaki karların erimesi Habur Çayı’nın debisini yükseldi. Çayın taşmasıyla birlikte dere yatağına yakın bölgelerde su baskınları meydana geldi.

KÖPRÜLER YIKILDI ULAŞIM KESİLDİ

Taşkının şiddeti bölgedeki altyapıyı adeta felç etti. Habur Çayı üzerindeki bazı köprüler suların gücüne dayanamayarak yıkılırken, birçok köprüde de ciddi yapısal hasarlar oluştu. Köprülerin kullanılamaz hale gelmesiyle birlikte köyler arasındaki kara yolu ulaşımı bir çok noktada yer yer kesildi.

EV VE AHIRLAR SULAR ALTINDA KALDI

Yerleşim yerlerine kadar ulaşan sel suları, çok sayıda ev ve ahırda büyük çapta maddi hasara yol açtı. Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve ilgili belediye ekipleri, suların çekilmeye başlamasıyla birlikte hasar tespit çalışmalarına hız verdi.

KRİTİK UYARI: RİSK DEVAM EDİYOR

Meteorolojik veriler ışığında yağışların bir süre daha devam edeceğini belirten yetkililer, bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların can güvenliği için dere yataklarından ve heyelan riski taşıyan dik yamaçlardan uzak durmaları gerektiği vurgulandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

