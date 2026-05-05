Sokak ortasında ağabeyine kurşun yağdırdı

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Akbayır Mahallesi'nde yaşandı. 36 yaşındaki Y.F., henüz bilinmeyen bir sebeple taksi durağında bulunan ağabeyi 52 yaşındaki Kadir Fidan'ın yanına gitti. İki kardeş arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

SOKAK ORTASINDA ATEŞ AÇTI

Kavga sırasında Y.F., yanında bulunan tabancayı çıkararak ağabeyi Kadir Fidan'a ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Kadir Fidan kanlar içinde yere yığılırken, silahı ateşleyen Y.F. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Tartışmada ağabeyini öldürdü! Şüpheli tutuklandı

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir Fidan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Silahlı saldırının ardından polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaçan şüpheli Y.F.'nin yakalanması için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.