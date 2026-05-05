Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Isparta Senirkent'te alkol aldığı arkadaşı V.Ç. tarafından bıçaklanan Ali Uçan hayatını kaybetti; cinayet şüphelisi jandarmaya teslim oldu.

TARTIŞMA ÖLÜMLE BİTTİ

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Senirkent’e bağlı Ortayazı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan Ali Uçan (45) ve arkadaşı V.Ç. (52) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte V.Ç., yanındaki bıçakla Ali Uçan’a saldırdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ali Uçan’ın aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Uçan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİ JANDARMAYA TESLİM OLDU

Cinayeti işleyen V.Ç., olayın ardından Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim oldu. Gözaltına alınan zanlının sorgusu devam ediyor. Hayatını kaybeden Ali Uçan ise bugün öğle namazını müteakip Ortayazı Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. (DHA)