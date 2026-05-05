2 çocuğu zehirlenerek hayatını kaybetmişti: Polis memuru hayati tehlikeyi atlattı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ailesiyle birlikte bulantı ve kusma şikâyetiyle hastaneye başvuran ve iki çocuğunu kaybeden polis memuru Musa Tülü (38), hayati tehlikeyi atlatıp servise alındı. Polis memurunun hamile eşi Ebru Tülü'nün (33) ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

TÜLÜ ÇİFTİNİN İKİ ÇOCUĞU ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mersin'de yakınlarını ziyarete gelen Tülü ailesi, bulantı ve kusma şikâyetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Üç gün önce zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan ailenin 5 ve 8 yaşındaki çocukları Azra ile Ömer Selim, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Musa ve Ebru Tülü çifti ise sevk edildikleri Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı. Tülü kardeşlerin cenazeleri, ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karaman'da görev yapan polis memuru Musa Tülü'nün izinde olduğu, hamile eşi ve çocuklarıyla tatilini Bozyazı'daki akrabalarıyla geçirdiği belirtildi. Ekipler, ailenin bulunduğu evde inceleme yaptı. Ailenin zehirlenme nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

POLİS MEMURU HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavide olan Musa Tülü, hayati tehlikeyi atlattı. Tülü servise alınırken, eşi Ebru Tülü'nün yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi. Azra ve Ömer Selim Tülü kardeşlerin bugün Bozyazı ilçesindeki Tekmen Paşa Konağı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. (DHA)