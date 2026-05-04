Yine bir aile yine bir zehirlenme faciası! İki kardeş öldü hamile anne ve baba yaşam savaşı veriyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde zehirlenme şüphesiyle, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran aileden 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki Ömer Selim Tülü kardeşler hayatını kaybetti. 38 yaşındaki baba Musa ve 33 yaşındaki anne Ebru Tülü ise yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.