Yine bir aile yine bir zehirlenme faciası! İki kardeş öldü hamile anne ve baba yaşam savaşı veriyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde zehirlenme şüphesiyle, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran aileden 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki Ömer Selim Tülü kardeşler hayatını kaybetti. 38 yaşındaki baba Musa ve 33 yaşındaki anne Ebru Tülü ise yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

İlçenin Tekmen Mahallesi'nde yaşayan Musa Tülü ile eşi Ebru ve çocukları Azra ile Ömer Selim Tülü, 2 gün önce bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden Azra ve Ömer Selim Tülü hayatını kaybetti, Musa ve Ebru Tülü çifti ise sevk edildikleri Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tülü kardeşlerin cenazesi, morga kaldırıldı.

AİLESİYLE TATİLDEYDİ

Karaman'da çalışan Musa Tülü'nün izinde olduğu, hamile eşi ve çocuklarıyla tatilini Bozyazı'daki akrabalarıyla geçirdiği öğrenildi.

Ekipler, ailenin bulunduğu evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

