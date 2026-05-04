Atölyede uyuşturucu sattığı ortaya çıktı: Cezaevinin yolunu tuttu
Aydın'ın Efeler ilçesindeki oto boya atölyesinde uyuşturucu saatığı belirlenen Rıfat Gölcük, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışması sonucu, Rıfat Gölcük'ün Zeybek Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'ndeki oto boya atölyesinde uyuşturucu sattığı belirledi.
UYUŞTURUCU SATICISINA BASKIN
Atölyeye pazar akşamı operasyon düzenlendi; yapılan aramada 110 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ele geçirildi.
TUTUKLANAN ŞÜPHELİ CEZAEVİNİN YOLUNU TUTTU
Gözaltına alınan şüpheli Gölcük, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)