Karasu'da kumsala uyuşturucu vurdu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde vatandaşların sahil kenarında fark edip ihbar ettiği şüpheli çantadan 21,5 kilogram sentetik uyuşturucu madde çıktı. Polis ekiplerince 33 vakumlu paket halinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili savcılık talimatıyla adli soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahil kenarına vuran şüpheli bir çantanın içerisinden 21,5 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde meydana geldi. Kumsalda sahipsiz siyah bir çanta gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi.

VAKUMLU PAKET İÇİNDE 21,5 KG UYUŞTURUCU BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, söz konusu şüpheli çanta üzerinde incelemelerde bulundu.

Ekipler tarafından yapılan kontroller sonucunda, çantanın içerisine yerleştirilmiş 33 adet vakumlu paket halinde toplam 21,5 kilogram sentetik uyuşturucu madde tespit edildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, konuyla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli soruşturma başlatıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

