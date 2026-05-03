Cadde üzerinde gördüğü husumetlisini bıçakladı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde husumetli iki genç arasında cadde üzerinde çıkan tartışma kanlı bitti. 19 yaşındaki A.K., 16 yaşındaki G.B.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Olay, saat 22:00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen A.K. ve G.B. cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.K., G.B.’yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan A.K. ise, polis merkezine götürüldü. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

