Kayseri'de iki grup arasında silahlı kavga

Kayseri'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Olay, saat 21.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Çeçenistan Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında B.E.S. ve G.T. yaralandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)