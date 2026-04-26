Kayseri'de iki grup arasında silahlı kavga

Kayseri'de iki grup arasında silahlı kavga
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandıKayseri'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Olay, saat 21.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Çeçenistan Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında B.E.S. ve G.T. yaralandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 2 kişi yakalandıKayseri'de tarihi eser operasyonu: 2 kişi yakalandı

Polis ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Türkiye
İBB Davası'nda 'rüşvet verdim' deyip tahliye olmuştu: Ceza almayan iş adamında dev ihale
İBB Davası'nda 'rüşvet verdim' deyip tahliye olmuştu: Ceza almayan iş adamında dev ihale
Özel'den Mine Kırıkkanat'a Kılıçdaroğlu tepkisi
Özel'den Mine Kırıkkanat'a Kılıçdaroğlu tepkisi
Meteorolojiden pazar raporu: 7 kente sarı kodlu uyarı
Meteorolojiden pazar raporu: 7 kente sarı kodlu uyarı