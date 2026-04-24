Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 2 kişi yakalandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, deri üzerine el yazması tarihi kitap ve kitabe parçası ele geçirilirken, 2 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Melikgazi ilçesinde operasyon düzenledi.
Son dakika | Ayaş kaymakamının sosyal medya paylaşımına inceleme başlatıldı: Ankara Valiliği duyurdu!
TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ
Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları doğrultusunda belirlenen bir adrese baskın yapan ekipler, yapılan aramalarda tarihi değer taşıyan objelere el koydu. Operasyonda; deri üzerine işlenmiş el yazması bir tarihi kitap ile bir adet kitabe parçası ele geçirildi.
Dünyanın en büyük atıştırmalık mağazası: 70 farklı ülkeden 35 binden fazla çeşit burada satılıyor
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla bağlantılı oldukları belirlenen A.T. ve M.T. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (AA)
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor