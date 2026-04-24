Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Melikgazi ilçesinde operasyon düzenledi.

TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları doğrultusunda belirlenen bir adrese baskın yapan ekipler, yapılan aramalarda tarihi değer taşıyan objelere el koydu. Operasyonda; deri üzerine işlenmiş el yazması bir tarihi kitap ile bir adet kitabe parçası ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla bağlantılı oldukları belirlenen A.T. ve M.T. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (AA)