Fatih’te facia! 4 yaşındaki çocuk pencereden aşağı düştü

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan 5 katlı binanın 2’inci katında yaşayan 4 yaşındaki Muhammed Musab Bal, dengesini kaybederek pencereden aşağı düştü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Balat Mahallesi Fethiye Caddesi'nde meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan Bal ailesinin çocukları 4 yaşındaki Muhammed Musab Bal, pencereye çıktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR!

Çocuğun düştüğünü gören çevredeki bir kişi ise Muhammed Musab Bal'ı kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Bağcılar'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Muhammed Musab Bal'ın iç kanama geçirdiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Aydın'da facia! Çöken balkondaki baba ve engelli oğlu aşağı düştüAydın'da facia! Çöken balkondaki baba ve engelli oğlu aşağı düştü

"KAFASINDA KIRIKLAR VE İÇ KANAMASI VAR"

Muhammed Musab Bal'ın babası Uğur Fethi Bal, "Ben sabah işe gittikten sonra evde oynarken camın kilidini kurcalamış. Nasıl olduysa dengesini kaybetmiş oradan aşağıya düşmüş. Kafasında kırıklar ve iç kanaması var. 24 saat bir süre bekleyeceğiz. Muhammed Musab 4 yaşında şuan Bağcılar'da özel bir hastanede, durumu entübe. Küçük kardeşi var 10 aylık bebek. Onunla oynarken camdan aşağıya düşüp yaralanıyor. Yoldan geçen bir vatandaş sağ olsun hemen hastaneye yetiştirmiş. Beni de aradılar hemen hastaneye geldim. İnşallah iyileşecek" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye
Antalya'da kamu görevlilerine 'rüşvet' davasında 3 tahliye
Antalya'da kamu görevlilerine 'rüşvet' davasında 3 tahliye
Dereye uçan araçtan atlayan sürücü hayatını kaybetti!
Dereye uçan araçtan atlayan sürücü hayatını kaybetti!
Muğla'da fuhuşa teşvik operasyonu! 5 gözaltı
Muğla'da fuhuşa teşvik operasyonu! 5 gözaltı