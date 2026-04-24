Fatih’te facia! 4 yaşındaki çocuk pencereden aşağı düştü

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Balat Mahallesi Fethiye Caddesi'nde meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan Bal ailesinin çocukları 4 yaşındaki Muhammed Musab Bal, pencereye çıktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR!

Çocuğun düştüğünü gören çevredeki bir kişi ise Muhammed Musab Bal'ı kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Bağcılar'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Muhammed Musab Bal'ın iç kanama geçirdiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Aydın'da facia! Çöken balkondaki baba ve engelli oğlu aşağı düştü

"KAFASINDA KIRIKLAR VE İÇ KANAMASI VAR"

Muhammed Musab Bal'ın babası Uğur Fethi Bal, "Ben sabah işe gittikten sonra evde oynarken camın kilidini kurcalamış. Nasıl olduysa dengesini kaybetmiş oradan aşağıya düşmüş. Kafasında kırıklar ve iç kanaması var. 24 saat bir süre bekleyeceğiz. Muhammed Musab 4 yaşında şuan Bağcılar'da özel bir hastanede, durumu entübe. Küçük kardeşi var 10 aylık bebek. Onunla oynarken camdan aşağıya düşüp yaralanıyor. Yoldan geçen bir vatandaş sağ olsun hemen hastaneye yetiştirmiş. Beni de aradılar hemen hastaneye geldim. İnşallah iyileşecek" ifadelerini kullandı. (DHA)