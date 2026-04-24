Dereye uçan araçtan atlayan sürücü hayatını kaybetti!

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde, saat 25. 30 sıralarında meydana gelen olayda, Kemal Doyan (44) kontrolündeki vinç, yokuş aşağı indiği sırada freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıktı.

ARAÇTAN ATLAYAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ!

Savrulan vinç, Yusuf A. kontrolündeki otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 600 metre daha ilerleyip dereye uçarak devrildi. Dereye uçmadan 50 metre önce araçtan atlayan Doyan hayatını kaybetti.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. . Kazayı haber alıp olay yerine gelen Kemal Doyan’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Doyan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)












