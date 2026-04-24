Dereye uçan araçtan atlayan sürücü hayatını kaybetti!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yokuş aşağı inerken freninin boşaldığı ileri sürülen vinç, otomobile çarpıp dereye uçtu. Kazada araçtan atlayan sürücü Kemal Doyan (44) hayatını kaybetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde, saat 25. 30 sıralarında meydana gelen olayda, Kemal Doyan (44) kontrolündeki vinç, yokuş aşağı indiği sırada freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıktı.

Savrulan vinç, Yusuf A. kontrolündeki otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 600 metre daha ilerleyip dereye uçarak devrildi. Dereye uçmadan 50 metre önce araçtan atlayan Doyan hayatını kaybetti.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. . Kazayı haber alıp olay yerine gelen Kemal Doyan’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Amasya'da yürek yakan kaza! Otomobilden fırlayan 10 aylık bebek yaşamını yitirdiAmasya'da yürek yakan kaza! Otomobilden fırlayan 10 aylık bebek yaşamını yitirdi

Doyan’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)






Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye
Antalya'da kamu görevlilerine 'rüşvet' davasında 3 tahliye
Antalya'da kamu görevlilerine 'rüşvet' davasında 3 tahliye
Muğla'da fuhuşa teşvik operasyonu! 5 gözaltı
Muğla'da fuhuşa teşvik operasyonu! 5 gözaltı