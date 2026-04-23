Amasya'da yürek yakan kaza! Otomobilden fırlayan 10 aylık bebek yaşamını yitirdi

Amasya'da yürek yakan kaza! Otomobilden fırlayan 10 aylık bebek yaşamını yitirdi
Amasya'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

N.Ö'nün kullandığı otomobil, Amasya-Samsun kara yolu Boğazköy kavşağında E.B. idaresindeki TIR ile çarpıştı.

OTOMOBİLDEN FIRLAYAN 10 AYLIK BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada çarpışmanın etkisiyle otomobilden fırlayan 10 aylık Y.Ö. hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan bebeğin annesi E.Ö, babası B.Ö. ile dedesi S.Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

