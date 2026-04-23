Bursa'da evlat dehşeti! Annesini av tüfeğiyle vurup kaçtı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, evde çıkan tartışma sonucu oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan 35 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, ilçeye bağlı Güllük Mahallesi'ndeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki E.P. ile henüz ismi öğrenilemeyen oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine odada bulunan av tüfeğini alan oğul, annesine ateş açtı.

HASTANEYE KALDIRILDI, ŞÜPHELİ ARANIYOR

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.P., tedavi altına alındı. Olayın ardından hızla bölgeden kaçan şüpheli oğlunun yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (AA)