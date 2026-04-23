Kazada yaralanan kadın sinir krizi geçirdi: O anlar böyle görüntülendi

Yayınlanma:
Kağıthane'de iki aracın karıştığı trafik kazasında başından yaralanan Şermin G., kucağındaki bebeğiyle araçtan inerek sürücüye tepki gösterdi. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, hafif ticari araç ile kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada bir kadın yaralandı. Kaza sonrası kucağındaki bebeğiyle araçtan inen yaralı kadının sürücüye gösterdiği tepki, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, 19 Nisan Pazar günü saat 19.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih G. idaresindeki 34 BKE 107 plakalı hafif ticari araç ile Cemil Ş.’nin kullandığı 34 UB 9123 plakalı kapalı kasa kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

BEBEĞİYLE ARAÇTAN İNDİ, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sırasında hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Şermin G., başından yaralandı. Çarpışmanın ardından büyük bir panik ve şok yaşayan Şermin G., kucağındaki bebeğiyle birlikte araçtan inerek kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi. Sinir krizi geçirdiği görülen yaralı kadını, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Araçta bulunan diğer çocuklar ise kazanın etkisiyle kısa süreli panik yaşadı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, başından yaralanan Şermin G.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı kadın, daha sonra ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan kontrollerde sürücülerin alkollü olmadığı belirlenirken, kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

