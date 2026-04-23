Soluk borusuna süt kaçan Emira bebek öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin emzirip uyuttuğu iki günlük Emira bebek hayatını kaybetti. Soluk borusuna süt kaçtığı belirlenen bebeğin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.