Soluk borusuna süt kaçan Emira bebek öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin emzirip uyuttuğu iki günlük Emira bebek hayatını kaybetti. Soluk borusuna süt kaçtığı belirlenen bebeğin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Şadırvan Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed (25) ile Hema Habbab (23) çiftinin 2 günlük bebekleri Emira, annesi tarafından emzirilip, uyutuldu.

ANNE BEBEĞİNİ HAREKETSİZ BULUNCA 112’Yİ ARADI

Bebeğinin yanında uyuyan anne, bir süre sonra uyanıp bebeğini kontrol ettiğinde hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bebeğin kalbinin durduğu belirlendi.

Kalp masajı yapılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, kurtarılamadı. Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Emira bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

