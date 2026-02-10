Boğazına lokma kaçtı: Kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu!

Yayınlanma:
Osmaniye'de yemek yerken boğazına lokma kaçan acil tıp teknikeri İlyas Yıldır, profesyonel ilk yardım bilgisini kullanarak kendi kendine uyguladığı Heimlich manevrasıyla boğulmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Alibeyli Mahallesi’nde İlk Yardım Eğitici Eğitmeni olan İlyas Yıldır’ın kendi ofisinde meydana geldi. Yemek yediği sırada bir anlık dalgınlıkla lokması boğazına kaçan ve solunum yolu tamamen tıkanan Yıldır, büyük bir hayati tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Yanında kimse olmamasına rağmen soğukkanlılığını koruyan Yıldır, mesleki tecrübesini bu kez kendi hayatı için kullandı.

heimlich.jpg

KOLTUK KENARIYLA HEİMLİCH MANEVRASI

O anları anlatan Yıldır, panik yapmadan hızlıca harekete geçtiğini belirtti. Odadaki koltuğun sırt kısmını bir destek noktası olarak kullanan Yıldır, diyafram bölgesini koltuğun sert kenarına dayayıp şiddetli bir şekilde bastırarak kendi kendine Heimlich manevrası uyguladı. Yaklaşık 4-5 denemenin ardından boğazındaki lokmayı çıkarmayı başaran sağlık çalışanının o kritik anları ofisteki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhmalden ölen Melisa bebeğin kimliği bile yokmuş! Anne ve komşunun ifadeleri ortaya çıktıİhmalden ölen Melisa bebeğin kimliği bile yokmuş! Anne ve komşunun ifadeleri ortaya çıktı

"TEK BAŞINAYKEN NE YAPACAĞINIZI BİLMELİSİNİZ"

Kendi hayatını kurtarmanın mutluluğunu yaşayan İlyas Yıldır, ilk yardım eğitimlerinde genellikle bir başkasına müdahalenin öğretildiğini ancak tek başınayken yapılacak hamlelerin de kritik olduğunu vurguladı. Yıldır, "Eğer yalnızsanız; bir masa, sandalye sırtı veya sert bir cisim kullanarak kaburgaların hemen altındaki diyafram bölgesine güçlü baskı uygulayıp akciğerdeki hava yardımıyla yabancı cismi dışarı atabilirsiniz" diyerek hayati bir uyarıda bulundu.

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

