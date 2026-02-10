İhmalden ölen Melisa bebeğin kimliği bile yokmuş! Anne ve komşunun ifadeleri ortaya çıktı

İhmalden ölen Melisa bebeğin kimliği bile yokmuş! Anne ve komşunun ifadeleri ortaya çıktı
İstanbul Beyoğlu'nda Kenyalı anne Linah Sayisi, hasta olan 6 aylık bebeği Melisa’yı hastaneye götürmek yerine komşusuna bıraktı. Bebek havale geçirerek hayatını kaybederken olaya ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanan anne ve komşunun ifadeleri ortaya çıktı.

İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, 6 aylık Melisa bebeği, Kenyalı annesi Linah Sayisi komşuya bıraktı. Hasta olduğu ifade edilen bebek, havale geçirerek yaşamını yitirdi.

HASTANEYE GÖTÜRMESİ İÇİN PARA VERDİ İDDİASI!

NTV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, korkunç olaya ilişkin adliyede ifade veren baba, Melisa bebeğin hasta olduğunu, bebeği hastaneye götürmesi için para verdikten sonra Linah Sayisi'yi defalarca kez aradığını ileri sürdü. Baba, verdiği ifadede "Bebeğin annesinin oturma izni yok. Bebek sayesinde aylık imza atıyordu." iddiasında bulundu.

BEBEĞİN KİMLİĞİ YOK

Hayatını kaybeden bebeğin kimliğinin olmadığı ifade edilirken yabancı uyruklu annenin ise 2022 yılında Türkiye'ye geldiği ve yasal kalış hakkının olmadığı tespit edildi.

“GÜN İÇİNDE DEFALARCA ARADIM, İYİ DENDİ”

Anne Linah Sayisi, verdiği ifadede, "Bebeğim hastaydı. Güvendiğim birinin yönlendirmesiyle, ücret karşılığı bakan bir kadına sadece birkaç saatliğine bıraktım. Sağlıklıydı, hafif gripti. Gün içinde defalarca aradım, iyi dendi. Gece aradığımda ise bana çocuğumun hasta olduğu bile söylenmedi, sadece gel al denildi. Eve gittiğimde tanımadığım başka bir yabancı vardı ve bana bebeğimin ölmüş olabileceği söylendi. Sonradan çocuğumun hastanede olduğunu öğrendim." ifadelerine yer verdi.

Tutuklanan bakıcı ise bebeğin kendisine bırakıldığında hasta olduğunu savunarak, "Annesi pasaport işlemleri için bıraktı, ateşi ve öksürüğü vardı." sözlerini sarf etti. "Besledim, uyuttum. Saatler sonra kontrol ettiğimde nefes almıyordu” diyen bakıcı, “Annesine ulaşamadım, ambulansı aradım. Suçlu değilim; sadece yardım etmek istedim." ifadelerini kullandı.

ANNE VE KOMŞU TUTUKLANDI!

Bebeğini ateşi olmasına rağmen komşusuna bırakan anne ve hastaneye götürmeyen komşusu kusurlu bulundu. Anne Linah Saisi ve komşu İsha Kamara "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

