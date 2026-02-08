Beyoğlu'nda şüpheli bebek ölümü! Anne ve bakıcı tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre Türk Deniz D. ve Kenyalı Lindah Nyamoita S. çiftinin 6 aylık bebekleri Melisa D., annesi tarafından Sierra Leone uyruklu bakıcı Isha K.’ye bırakıldı.

Gece saat 03.15 sıralarında bebeğin ateşinin yükseldiğini fark eden bakıcı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Bülbül Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Melisa D.'yi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Yüksek ateşe bağlı nöbet geçirdiği tespit edilen bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

6 aylık Melisa D.'nin şüpheli ölümü üzerine Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerince başlatılan incelemede; baba Deniz D.'nin Lindah Nyamoita S. ile evli olduğu ancak 3 yıldır ayrı yaşadıkları belirlendi.

Bakıcı Isha K. ifadesinde, Melisa D.'nin kendisine getirildiğinde zaten hasta olduğunu, gece bezini değiştirmek için kalktığında bebeğin hareketsiz olduğunu görerek ambulans çağırdığını öne sürdü.

Sağlık ekiplerinin bebeği hastaneye götürdüğü esnada bakıcının ambulansa binmediği ve yaklaşık iki saat boyunca bebeğin hangi hastaneye götürüldüğünü öğrenmek için sokaklarda dolaştığı tespit edildi.

Anne Lindah Nyamoita S. ise ifadesinde bebeğinin hasta olmadığını savundu.

KENYALI ANNE VE SİERRA LEONELİ BAKICI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve bakıcı, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)