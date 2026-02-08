Beyoğlu'nda şüpheli bebek ölümü! Anne ve bakıcı tutuklandı

Beyoğlu'nda şüpheli bebek ölümü! Anne ve bakıcı tutuklandı
Yayınlanma:
İstanbul Beyoğlu'nda 6 aylık bir bebek, yüksek ateş şikâyetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan bebeğin annesi ve bakıcısı tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre Türk Deniz D. ve Kenyalı Lindah Nyamoita S. çiftinin 6 aylık bebekleri Melisa D., annesi tarafından Sierra Leone uyruklu bakıcı Isha K.’ye bırakıldı.

Gece saat 03.15 sıralarında bebeğin ateşinin yükseldiğini fark eden bakıcı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

istanbul-beyoglunda-6-aylik-bebek-old-1157638-343729.jpg

İhbar üzerine Bülbül Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Melisa D.'yi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Yüksek ateşe bağlı nöbet geçirdiği tespit edilen bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

6 aylık Melisa D.'nin şüpheli ölümü üzerine Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerince başlatılan incelemede; baba Deniz D.'nin Lindah Nyamoita S. ile evli olduğu ancak 3 yıldır ayrı yaşadıkları belirlendi.

istanbul-beyoglunda-6-aylik-bebek-old-1157639-343729.jpg

Bakıcı Isha K. ifadesinde, Melisa D.'nin kendisine getirildiğinde zaten hasta olduğunu, gece bezini değiştirmek için kalktığında bebeğin hareketsiz olduğunu görerek ambulans çağırdığını öne sürdü.

Sağlık ekiplerinin bebeği hastaneye götürdüğü esnada bakıcının ambulansa binmediği ve yaklaşık iki saat boyunca bebeğin hangi hastaneye götürüldüğünü öğrenmek için sokaklarda dolaştığı tespit edildi.

Anne Lindah Nyamoita S. ise ifadesinde bebeğinin hasta olmadığını savundu.

istanbul-beyoglunda-6-aylik-bebek-old-1157641-343729.jpg

Siirt’te şüpheli bebek ölümü! Beşiğinde hareketsiz bulunduSiirt’te şüpheli bebek ölümü! Beşiğinde hareketsiz bulundu

KENYALI ANNE VE SİERRA LEONELİ BAKICI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve bakıcı, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
50 bin kişinin yaşadığı Antalya’nın ilçesine nüfusun 90 katı turist akın etti
Antalya'dan geçtiler
50 bin kişilik ilçeye 4.5 milyon turist geldi
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Her eve giriyor: Pestisitlerden kurtulmanın en kolay yolu
Pestisitlerden kurtulmanın en kolay yolu
Her eve giriyor
Türkiye
Devlet hastanesinde fare cirit attı
Devlet hastanesinde fare cirit attı
Mahsur kalan baba ve çocuklarının yardımına itfaiye koştu!
Mahsur kalan baba ve çocuklarının yardımına itfaiye koştu!
Son dakika | Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti!
Son dakika | Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti!