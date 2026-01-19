Siirt’te şüpheli bebek ölümü! Beşiğinde hareketsiz bulundu

Siirt’te şüpheli bebek ölümü! Beşiğinde hareketsiz bulundu
Yayınlanma:
Siirt'te ailesi tarafından yatağında hareketsiz bulunan henüz 3,5 aylık S.K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik bebeğin şüpheli ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Siirt'in Conkbayır Mahallesi'ndeki bir evde, sabahın olağan akışı, bir ailenin en küçük ferdinin yatağındaki hareketsizliğiyle kesintiye uğradı. Henüz 14 haftalık olan (3,5 ay) S.K. isimli erkek bebeğin beşiğinde tepkisiz durduğunu fark eden ailesi için zaman, o andan itibaren farklı akmaya başladı.

ACİL MÜDAHALE VE HASTANE KAPISI

Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle birlikte, devletin sağlık mekanizması harekete geçti. Eve ulaşan sağlık ekipleri, S.K.'yi hayatta tutabilmek adına ilk müdahaleyi yaparak bebeği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Kentin en donanımlı kamu sağlık kuruluşu olan hastanede doktorlar, 3,5 aylık bebeği hayata döndürmek için tıbbi prosedürleri uyguladı. Ancak yapılan tüm müdahaleler, yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgiyi geri çevirmeye yetmedi ve S.K. hastanede yaşamını yitirdi.

aa-20260119-40299591-40299590-siirtte-evinde-rahatsizlanan-35-aylik-bebek-oldu.jpg

Bir bebeğin, henüz hayatının başında, ev ortamında aniden yaşamını yitirmesi, adli ve tıbbi protokolleri devreye soktu. Ölüm nedeninin kesinleşmesi ve kayıt altına alınması amacıyla hastanede otopsi işlemi uygulandı.

Resmi prosedürlerinin tamamlanmasının ardından, S.K.'nin cenazesi defin işlemleri için ailesine teslim edildi.

Kan donduran iddia: İstanbul'un göbeğinde iki aylık bebek açlıktan can verdiKan donduran iddia: İstanbul'un göbeğinde iki aylık bebek açlıktan can verdi

YARGININ MERCEĞİ

Olayın ardından güvenlik birimleri ve savcılık, bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. S.K.'nin ölümünün ardındaki nedenin doğal sebepler mi yoksa başka faktörler mi olduğu, adli tıp uzmanlarının ve yürütülen soruşturmanın sonucunda netleşecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Türkiye
Uşak'ta yangın faciası! 87 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Uşak'ta yangın faciası! 87 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Kar altında köpeğiyle denize girdi! Putin ve Ronaldo’ya meydan okudu
Kar altında köpeğiyle denize girdi! Putin ve Ronaldo’ya meydan okudu
Esra Ezmeci'den sahte ünvan iddialarına diplomalı yanıt
Esra Ezmeci'den sahte ünvan iddialarına diplomalı yanıt