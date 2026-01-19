Siirt’te şüpheli bebek ölümü! Beşiğinde hareketsiz bulundu

Siirt'in Conkbayır Mahallesi'ndeki bir evde, sabahın olağan akışı, bir ailenin en küçük ferdinin yatağındaki hareketsizliğiyle kesintiye uğradı. Henüz 14 haftalık olan (3,5 ay) S.K. isimli erkek bebeğin beşiğinde tepkisiz durduğunu fark eden ailesi için zaman, o andan itibaren farklı akmaya başladı.

ACİL MÜDAHALE VE HASTANE KAPISI

Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle birlikte, devletin sağlık mekanizması harekete geçti. Eve ulaşan sağlık ekipleri, S.K.'yi hayatta tutabilmek adına ilk müdahaleyi yaparak bebeği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Kentin en donanımlı kamu sağlık kuruluşu olan hastanede doktorlar, 3,5 aylık bebeği hayata döndürmek için tıbbi prosedürleri uyguladı. Ancak yapılan tüm müdahaleler, yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgiyi geri çevirmeye yetmedi ve S.K. hastanede yaşamını yitirdi.

Bir bebeğin, henüz hayatının başında, ev ortamında aniden yaşamını yitirmesi, adli ve tıbbi protokolleri devreye soktu. Ölüm nedeninin kesinleşmesi ve kayıt altına alınması amacıyla hastanede otopsi işlemi uygulandı.

Resmi prosedürlerinin tamamlanmasının ardından, S.K.'nin cenazesi defin işlemleri için ailesine teslim edildi.

Kan donduran iddia: İstanbul'un göbeğinde iki aylık bebek açlıktan can verdi

YARGININ MERCEĞİ

Olayın ardından güvenlik birimleri ve savcılık, bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. S.K.'nin ölümünün ardındaki nedenin doğal sebepler mi yoksa başka faktörler mi olduğu, adli tıp uzmanlarının ve yürütülen soruşturmanın sonucunda netleşecek.