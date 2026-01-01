Kan donduran iddia: İstanbul'un göbeğinde iki aylık bebek açlıktan can verdi

Kan donduran iddia: İstanbul'un göbeğinde iki aylık bebek açlıktan can verdi
Yayınlanma:
İstanbul Fatih’te, henüz 2 aylık bir bebek iddiaya göre açlıktan hayatını kaybetti. Annenin "3 gündür beslemedik" şeklindeki itirafı yürekleri dağlarken; doğduğunda 3 kilo olan bebeğin 2 kiloya düşmüş halde bulunması, yaşanan olayın korkunç boyutunu gözler önüne serdi.

Türkiye 2026 yılının ilk gününe, vicdanları yaralayan bir bebek ölümüyle uyandı. Olayın adresi İstanbul'un en merkezi ilçelerinden Fatih. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre, henüz 19 yaşında olan anne Y.Y., tüm Türkiye yılbaşı kutlamalarına hazırlanırken, 31 Aralık akşam saatlerinde acil yardım hattını aradı. Telefondaki ses, yaşanan dramı "Bebeğim nefes almıyor" diyerek ihbar etti.

DOĞDUĞUNDAN DAHA ZAYIF

Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk tespitleri, tüyleri diken diken eden bir tabloyu ortaya çıkardı. 5 Kasım günü hayata gözlerini açtığında 3 kilogram 200 gram olan bebeğin, aradan geçen 2 ayda gelişmek bir yana, adeta eriyip bittiği belirlendi. Cansız bedeni incelenen bebeğin karnının içeri göçtüğü ve ağırlığının sadece 2 kiloya düştüğü tespit edildi.

"3 GÜNDÜR BESLEMEDİK"

Olayın vahameti, 19 yaşındaki anne Y.Y.’nin polise verdiği ilk bilgilerle daha da derinleşti. Genç anne, çocuğunun ölümünü anlatırken kan donduran şu ifadeleri kullandı:

“Son 3 gündür bebeği beslemedik. Bebeğim dün öldü.”

Türkiye'nin utanç tablosu Meclis gündeminde: Açlıktan kaç bebek öldü?Türkiye'nin utanç tablosu Meclis gündeminde: Açlıktan kaç bebek öldü?

AİLE GÖZALTINDA: SUÇLAMA "KASTEN ÖLDÜRME"

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre; skandalın ortaya çıkmasının ardından emniyet güçleri derhal harekete geçti. Anne Y.Y., imam nikahlı eşi ve Y.Y.’nin anne-babası da dahil olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık, olayı basit bir ihmal olarak değil, çok daha ağır bir suç kapsamında değerlendiriyor. Şüpheliler hakkında “kasten öldürme” suçundan işlem başlatıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri evdeki delilleri toplarken, tanık ifadeleri ve hastane kayıtları da dahil olmak üzere tüm tıbbi evraklar soruşturma dosyasına ekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

