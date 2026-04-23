Özgür Özel 23 Nisan'da makam koltuğunu Hataylı Elisa Dok'a devretti

CHP Lideri Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'deki makamında çocukları ağırladı. Özel, bayram geleneği olan makam devrini, Hatay'ın Samandağ ilçesinden gelen 5. sınıf öğrencisi depremzede Elisa Dok'a yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çocuklarla bir araya geldi. Özel, meclis binasında yer alan kendi makam odasında çocukları konuk ederek onlarla ilgilendi.

KOLTUK HATAYLI 5. SINIF ÖĞRENCİSİNİN

23 Nisan kutlamalarının simgesi haline gelen çocukların makam koltuğuna oturması geleneği, Özel'in makamında da uygulandı. CHP lideri, makam koltuğunu Hatay'ın Samandağ ilçesinden Ankara'ya gelen 5. sınıf öğrencisi depremzede Elisa Dok'a devretti.

Gerçekleşen kabule ve koltuk devrine ilişkin fotoğraflar ve bilgiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda etkinliğin detayları şu ifadelerle duyuruldu:

"Genel Başkanımız Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makam odasında çocukları ağırlayıp makam koltuğunu Hatay Samandağ'dan 5.sınıf öğrencisi depremzede Elisa Dok’a devretti."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

