CHP Lideri Özel'den 23 Nisan mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

Özel, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara olan inancına ve bıraktığı mirasa dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"O; en büyük mirasını bir çocuğun kalbine bıraktı.

'Korkma' diyen bir irade,

'Sıra senindir' diyen bir güven bıraktı…

İşte bu yüzden;

Yürü çocuk…

Sen yürü ki yarınlar adınla yazılsın!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum."

Taksim’de 23 Nisan töreni

"KORKMA" TEMALI ANLAMLI VİDEO

Özel'in mesajına eklediği video da özel bir anlam taşıyor. İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi olan "Korkma" vurgusuyla başlayan videoda, çocukların içindeki cesaret ve geleceğe yürüme iradesi işleniyor. Atatürk'ün çocuklara duyduğu güvenin ve coşkulu bayram kutlamalarının çizimlerle anlatıldığı animasyon, Atatürk'ün bir çocuğu salıncakta salladığı o meşhur fotoğraf karesi eşliğinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun" mesajıyla sona eriyor.