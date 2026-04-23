Taksim’de 23 Nisan töreni

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda resmi çelenk sunma töreni düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törenle anıldı. Törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EĞLENCE PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve eğitim camiasını derinden yaralayan müessif olaylar nedeniyle, programda yer alan halk oyunları gösterileri ile müzikli etkinliklerin iptal edildiği duyuruldu.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YENTÜR ÇELENK SUNDU

Resmi program, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu ve Müzik Öğretmeni Sezen Özbek yönetiminde İstiklal Marşı okundu.

SİYASİ PARTİLER VE STK'LARDAN YOĞUN KATILIM

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi töreninin tamamlanmasının ardından, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) çelenk sunma törenine geçildi. Oldukça kalabalık bir basın ve vatandaş topluluğunun izlediği bu bölümde sırasıyla; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Barosu, AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve birçok siyasi parti temsilcisi anıta çelenk bıraktı.

Ayrıca Beyoğlu Belediyesi, Atatürk Vakfı, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Kızılay Beyoğlu Şubesi gibi çok sayıda dernek ve konfederasyon da anıta çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki tören, sivil toplum kuruluşlarının çelenk sunumlarının tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

