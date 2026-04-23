Nisan sonunda Beyaz Cennet'e kış geri döndü: 1 metre kar var

Yayınlanma:
Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da nisan ayında kar kalınlığı 1 metre olarak ölçüldü. Dün öğleden sonra başlayan kar yağışı aralıklarla sürürken, Karayolları ekipleri de Uludağ yolunun kapanmaması için çalışma yürütüyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, kayakseverlerin ‘Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, 23 Nisan’da kar kalınlığı 100 santimetre olarak ölçüldü. Otel ve işletme sahiplerinin daha önce yeterince kar yağmamasından yakındığı Uludağ'da, kar yağışı nisan ayı boyunca aralıklarla devam etti.

KAYAK PİSTLERİ BOŞ KALDI

8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden ve 8 misafirhanenin bulunduğu Uludağ’da kar olmasına rağmen kayak pistleri boş kaldı.

Karayolları ekipleri ise Uludağ yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi, yarından itibaren de yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

