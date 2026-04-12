Uludağ’da şaşırtan görüntü! Oteller birer birer kapandı

Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan ve kayakseverler tarafından “Beyaz Cennet” olarak adlandırılan Uludağ’da, nisan ayında kar kalınlığı 145 santimetre olarak ölçüldü.

Daha önce yeterli kar yağışının olmamasından şikayet eden otel ve işletme sahiplerinin bulunduğu bölgede, kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşmasına rağmen 8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden yalnızca 5’i, 8 misafirhaneden ise 2’si hizmet vermeye devam ediyor.

Kayak sezonunda kişi başı konaklama ücretlerinin 8 bin ile 42 bin TL arasında değiştiği Uludağ’da, açık olan otellerde iki kişilik gecelik konaklama ücretleri 6 bin 500 ile 13 bin TL arasında belirlendi.

Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük ise eksi 6 derece olarak ölçüldüğü bölgede, hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor. Hafta sonu özellikle günübirlik tatilcileri ağırlayan kayak pistleri ise yeterli ziyaretçi gelmemesi nedeniyle kızak yapan çocuklara kaldı.

"İNSANLAR MADDİ İMKANLARI OLMADIĞI İÇİN GELEMİYOR"

Kötü bir sezon geçirdiklerini söyleyen işletmeci Soner Aydın, “Uludağ’da kar olmasına rağmen pistler boş. Sanırım insanlar maddi imkanları olmadığı için gelemiyor. Çoğu otel sezonu çoktan kapattı. Buraya gelen çocuklar da pistlerde kızakla kayarak eğleniyor” dedi.

"ULUDAĞ ÇOK GÜZEL AMA İNSAN YOK"

Uludağ’da boş pistlerin tadını kızakla kayarak çıkardıklarını söyleyen Mehmet Salih Okur ise "Uludağ’a kaymak için Mudanya’dan geldim. Uludağ çok güzel ama insan yok. Uludağ boş olduğu için tüm Uludağ bize kaldı. İstediğimiz gibi kayabiliyoruz. Çok eğleniyoruz” diye konuştu.

"OTELLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ KAPATTI"

Uludağ’daki otellerin büyük bölümünün müşteri olmadığı için kar olmasına rağmen sezonu kapattıklarını söyleyen Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Burak Beceren, “Yeterince müşteri olmadığı için otellerin büyük bölümü kapattı. Otellerin açılıp kapanması arz ve talebe bağlı. Şu anda, 1’inci ve 2'nci bölgelerde 4, Kirazllıyayla'da ise 1 otel açık. Telesiyejlerimizden de 6'sı çalışıyor” ifadelerini kullandı. (DHA)