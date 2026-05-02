Şiddetli yağış toprağı yardı: 9 yapı hasarlı, 1 ev tamamen kullanılamaz!

Şiddetli yağış toprağı yardı: 9 yapı hasarlı, 1 ev tamamen kullanılamaz!
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar toprağı yardı, köydeki 9 yapıda hasar oluştu. Toprakta meydana gelen çatlaklar nedeniyle bir kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde topraktaki yarılma nedeniyle ilçeye bağlı Derekışla köyünde panik yaşandı. Şiddetli yağışın ardından tek hat üzerinde toprak yüzeyinde oluşan yarık, köydeki 9 yapının duvarlarında hasara yol açtı.

KERPİÇ EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yapılan incelemelerde, Kemal Karaburçak’a ait kerpiç evin duvarlarında derin çatlaklar oluştuğu ve yapının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Hasar gören diğer 8 yapının ise boş olduğu ve bu yapılarda hafif hasar meydana geldiği tespit edildi.

Evi hasar gören Karaburçak çifti, Delice Kaymakamı Tugay Cingirt'in talimatıyla tedbir amaçlı olarak köydeki sağlık evine yerleştirildi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, Kaymakam Cingirt de köye giderek incelemelerde bulundu. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

