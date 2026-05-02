Sokak ortasında yatırdıkları kişiyi darbettiler: Saniye saniye kamerada

Bolu'da iki kişi tarafından sokak ortasında yere yatırılıp darbedilen bir kişi, çevredekilerin olaya dahil olmasıyla kurtarıldı.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Edirne'de yol verme kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

SOKAK ORTASINDA YERE YATIRDIKLARI KİŞİYİ DARBETTİLER

Saat 16.00 sıralarında, Aktaş Mahallesi Seyit Efendi Sokak'ta iddiaya göre; iki kişi, yere yatırdıkları kişiyi sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle darbetmeye başladı.

Çevredekiler duruma müdahale edip kavgayı sonlandırdı. Bölgedeki bir kişi ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Taraflar daha sonra olay yerinden ayrıldı. (DHA)