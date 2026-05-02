Edirne'de yol verme kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Edirne'de yaya olan iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan ve yakınlarının da katılımıyla büyüyen kavgada 3 kişi yaralandı, olaya karışan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne’de yaya gruplar arasında başlayan "yol verme" tartışması, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla meydan kavgasına dönüştü. Olayda biri ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralanırken, 8 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, öğle saatlerinde Sabuni Mahallesi Fil Yokuşu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki yaya grubu arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması ve her iki tarafın da yakınlarını çağırmasıyla olay, bıçak ve sopaların da kullanıldığı büyük bir kavgaya dönüştü.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada aldıkları darbelerle yaralanan U.G., A.G. ve N.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü. Sokağı abluka altına alan güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

