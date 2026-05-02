Un yüklü TIR devrildi: Yaya çuvalların altında kaldı, 4 yaralı!

Diyarbakır-Bismil kara yolunda un yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i yaya olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır-Bismil kara yolu üzerindeki Tepe Kavşağı’nda öğleden sonra meydana gelen kazada, virajı alamayan un yüklü TIR devrildi. 49 DD 341 plakalı TIR’ın sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç kaldırıma yan yattı.

UN ÇUVALLARI YOLA SAVRULDU

Devrilmenin etkisiyle TIR’da bulunan un çuvalları yola saçıldı. O sırada bölgede bulunan bir yayanın savrulan çuvalların altında kaldığı ve araç içinde bulunan 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

