Film gibi kaza! Otobüs nehre uçtu, yolcular suda hayatta kalma mücadelesi verdi

Fransa’nın Paris metropol bölgesine bağlı Juvisy-sur-Orge hattında sabah 09.30 sularında meydana gelen olay, büyük bir paniğe yol açtı. Eğitim aşamasındaki genç bir kadın otobüs şoförünün kullandığı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek yol dışına çıktı ve Seine Nehri’ne düştü.

İçinde sürücü adayı ve üç yolcunun bulunduğu otobüs, çarpmanın etkisiyle hızla suya gömüldü. Aynı anda çarpılan mavi renkli bir otomobilin de nehre sürüklendiği görüldü.

GÖRGÜ TANIKLARI YARDIMA KOŞTU

Olayı gören görgü tanıkları, nehir kenarında yaşanan panik dolu anları anlattı. Tanıklardan Natasha isimli kadın, “Çığlıklar duyunca pencereye koştum. Suda yüzen insanlar gördüm, üç kişi yüzmeye çalışıyordu” ifadelerini kullandı. Natasha, bir can simidi fırlatarak genç bir kadının kıyıya ulaşmasına yardım ettiğini söyledi.

Kürek antrenörü Doriane Ledain ise olay anında nehirde bulunduğunu ve hızla yardıma koştuğunu belirtti. Ledain, “İki kadın tekneye tutundu. Şoktaydılar, yüzme bile bilmiyorlardı. Tükenmiş gibiydiler, konuşamıyorlardı” dedi.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Kurtarma operasyonuna 16 itfaiye aracı, 34 itfaiyeci, 60 polis ve su altı arama ekipleri katıldı. Yetkililer, hızlı müdahalenin hayat kurtardığını vurguladı. Kurtarma görevlisi Merlin Sacotte ise, “Dakikalar geç kalınsa onları bulamayabilirdik” sözleriyle olayın ciddiyetini ortaya koydu.

Yerel yetkililer, kazaya karışan dört kişinin de sağ kurtarıldığını açıkladı. Belediye Başkanı Lamia Bensarsa Reda, olayın ardından yaptığı açıklamada “Büyük bir korku yaşandı ama ciddi bir yaralanma olmaması teselli verici” ifadelerini kullandı.

Seine Nehri’nin bazı bölümlerinin geçtiğimiz yıl halka yüzme alanı olarak yeniden açıldığı hatırlatılırken, bu olay güvenlik önlemlerinin yeniden tartışılmasına yol açtı.