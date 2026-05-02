“Hedef Küba” demişti! Trump'tan Havana'ya 'finansal abluka' hamlesi geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’ya yönelik ekonomik baskıyı artıran yeni bir başkanlık kararnamesine imza attı. Beyaz Saray’ın açıklamasına göre düzenleme, yalnızca Küba hükümetine bağlı yetkilileri değil, aynı zamanda bu kişilerle bağlantılı kişi ve kurumları da doğrudan yaptırım kapsamına alıyor.

İran'da hezimete uğrayan Trump çıkış arıyor! Küba'yı 'ele geçirecekmiş'

Kararnameyle birlikte Küba’nın uluslararası bankacılık sistemine erişimini zorlaştıracak yeni finansal kısıtlamaların devreye sokulacağı bildirildi. Ayrıca, Küba ile ilişkili yaptırım altındaki kişi veya kuruluşlarla işlem yapan üçüncü ülke şirketleri ve finansal kurumların da “ikincil yaptırımlarla” karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

KÜBA'DAN SERT TEPKİ

Beyaz Saray, bu adımın “Küba’nın zararlı etkilerine karşı koyma” amacı taşıdığını savunurken, Washington yönetiminin Havana üzerindeki ekonomik ve diplomatik baskıyı artırmayı hedeflediği yorumları yapıldı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise sert bir açıklamayla karara tepki gösterdi. Rodriguez, ABD’nin uyguladığı bu tür tek taraflı yaptırımları reddettiklerini belirterek, söz konusu önlemlerin Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olduğunu söyledi. ABD’nin Küba’ya ya da üçüncü ülkelere bu tür kısıtlamalar dayatma hakkı bulunmadığını vurgulayan Rodriguez, yaptırımların 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda açıklanmasının ise “tesadüf olmadığı” yorumunda bulundu.