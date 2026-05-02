Dünyada sadece 20 örnek var! “İkiziz” diye büyüdüler ama DNA testi hayatlarını değiştirdi

İngiltere’de yaşayan 49 yaşındaki Michelle ve Lavinia Osbourne’un sıradan görünen hayatı, bir DNA testiyle bambaşka bir hikâyeye dönüştü. Doğdukları günden bu yana “ikiz kardeş” olarak büyüyen ikili, biyolojik olarak aslında üvey kardeş olduklarını yıllar sonra öğrendi.

Ünlü komedyenin gösterisi bombalı saldırı ihbarıyla yarıda kesildi!

Aynı rahimde gelişen ve dakikalar arayla dünyaya gelen kardeşlerin durumu, tıpta “heteropaternal süperfekundasyon” olarak bilinen son derece nadir bir olguya dayanıyor. Bu durum, bir kadının aynı adet döngüsünde birden fazla yumurta üretmesi ve bu yumurtaların farklı erkeklerden gelen spermlerle döllenmesi sonucu ortaya çıkıyor. Dünya genelinde bugüne kadar yalnızca yaklaşık 20 vaka kaydedildiği biliniyor.

BABASI SANDIĞI KİŞİ ASLINDA...

İkizlerin annesi, onları 19 yaşındayken dünyaya getirdi. Çocuklukları boyunca babalarının “James” adında bir kişi olduğu söylendi. Ancak bu isim, yıllarca hayatlarında net bir karşılık bulmadı. Uzun süre ortalarda görünmeyen James, kardeşler ergenlik dönemine geldiğinde yeniden ortaya çıktı.

Lavinia, James ile arasında bir bağ kurduğunu düşünürken, Michelle hiçbir zaman bu hikâyeye tam anlamıyla inanmadı. İçindeki şüpheyi gidermek isteyen Michelle, yıllar sonra DNA testi yaptırdı. Sonuçlar geldiğinde ise beklenmedik bir gerçekle karşılaştı: James onun biyolojik babası değildi.

İKİZLER FARKLI DUYGULAR HİSSETTİ

Michelle, bunun üzerine kendi kökenini araştırmaya başladı. Haftalar süren incelemeler sonunda, biyolojik babasının annesinin çevresinden Alex isimli bir kişi olduğunu ortaya çıkardı. Alex’in ailesine ulaşan Michelle, bazı akrabalarıyla iletişim kurarak geçmişine dair yeni bağlar kurdu. Ancak hikâye burada bitmedi.

Michelle, kendisi ve kardeşi için ortak bir akraba olduğunu düşündüğü Olivine adlı bir kadınla buluştu. Michelle bu karşılaşmada güçlü bir yakınlık hissederken, Lavinia aynı duyguyu paylaşmadı. Bu durum, Lavinia’yı da DNA testi yaptırmaya yöneltti.

Test sonuçları geldiğinde ikinci bir şok yaşandı. Lavinia’nın biyolojik babası ne James ne de Alex’ti. Gerçek, çok daha farklıydı.

FARKLI BİYOLOJİK BABALAR

Michelle, elde edilen verileri inceleyerek kardeşinin biyolojik babasının Arthur isimli bir kişi olduğunu tespit etti. Kardeşler Arthur’a ulaştı ve onunla tanıştı. Bugün her iki kardeş de Arthur ile iletişimlerini sürdürüyor ve onu hayatlarında bir baba figürü olarak gördüklerini ifade ediyor.

Yıllar sonra ortaya çıkan bu gerçek, sadece iki kardeşin hayatını değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda bilimsel açıdan son derece nadir görülen bir durumu da yeniden gündeme taşıdı.