ChatGPT selfi çekip yüzünü gösterdi! Sosyal medya olay yaratan bu komutu konuşuyor

Yapay zekaya “kendi selfiesini çektirme” akımı sosyal medyada viral oldu. ChatGPT’ye verilen komutla, sanki yanlışlıkla çekilmiş gibi duran kusurlu selfie’ler ortaya çıkıyor. Bu da gerçekçiliğe bakışı yeniden tartışmaya açıyor.

Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan trendlerinden biri, yapay zekaya “kendi selfiesini çektirme” akımı oldu. Özellikle OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT üzerinden paylaşılan bir prompt, kısa sürede viral hale geldi.

CHATGPT’NİN "YANLIŞLIKLA" ÇEKİLEN SELFİESİ

Kullanıcıların ChatGPT’ye yönelttiği bu dikkat çekici komut, yapay zekadan sıradan bir insan gibi “kusurlu” bir selfie üretmesini istiyor. Estetikten uzak, plansız ve hatta kazara çekilmiş gibi görünen bu fotoğraflar, gerçekçilik hissiyle sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekiyor.

"CEBİNDEN ÇIKARIRKEN YANLIŞLIKLA ÇEKİLMİŞ GİBİ OLSUN"

Gündem olan o prompt (komut) ise şöyle:

ChatGPT, bir süredir benimlesin ve nasıl göründüğünü görmek istiyorum. Lütfen kendinin, sıradan bir iPhone çekimi gibi görünen bir fotoğrafını üret: belirgin bir konu yok, bilinçli bir kompozisyon yok; tamamen sıradan, hatta biraz başarısız bir anlık çekim gibi olsun. Fotoğrafta hafif hareket bulanıklığı, dengesiz ışık, hafif aşırı pozlama, garip bir açı ve dağınık bir kadraj olsun. Genel olarak, sanki telefonu cebinden çıkarırken yanlışlıkla çekilmiş, fazla gerçek ve gelişigüzel bir selfie hissi versin.

Bu trendin dikkat çeken yönü ise, kullanıcıların yapay zekadan mükemmel görüntüler yerine bilinçli olarak “kusurlu” ve doğal kareler istemesi. Sosyal medyada hızla yayılan bu akım, insanların dijital estetik anlayışının değişmeye başladığını da gösteriyor.

"KORKUTUCU DERECEDE İNSANİ"

Geleneksel yapay zeka görsellerindeki "fazla mükemmel" doku, yerini hareket bulanıklığına, patlayan ışıklara ve garip açılara bırakıyor. Sosyal medya kullanıcıları, yapay zekanın bu komutla ürettiği sonuçların "korkutucu derecede insani" ve "doğal" göründüğünü söylüyor.

ChatGPT tehdit etti: Yemin ederim arabanı çizerim!ChatGPT tehdit etti: Yemin ederim arabanı çizerim!

Estetik kaygıdan uzak, dağınık bir kadrajla oluşturulan bu görseller, dijital asistanların sadece birer yazılım değil, hayatın içinden birer "karakter" gibi algılanmasını sağlıyor. Akım, dijital sanat ve yapay zeka kullanımında “aşırı gerçekçilik” tartışmasını da gündeme getiriyor.

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Dünya
Kenya'da sel felaketi sürüyor: Çok sayıda ölü var
Kenya'da sel felaketi sürüyor: Çok sayıda ölü var
Trump'ın pervasızlığı NATO'nun bile canına tak etti!
Trump'ın pervasızlığı NATO'nun bile canına tak etti!
Yunanistan sahillerinde kurallar baştan yazılıyor! Şezlonga, şemsiyeye yasak
Yunanistan sahillerinde kurallar baştan yazılıyor! Şezlonga, şemsiyeye yasak