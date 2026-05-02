Ünlü komedyenin gösterisi bombalı saldırı ihbarıyla yarıda kesildi!

İngiltere’nin Birmingham kentinde bulunan Utilita Arena, ünlü komedyen Peter Kay’in sahne aldığı sırada yaşanan bomba ihbarı şüphesi nedeniyle büyük bir güvenlik operasyonuna sahne oldu.

Sinagog saldırılarının ardından yeni şok! Yahudileri hedef alan saldırgan iki kişiyi bıçakladı

Gösterinin yaklaşık 45. dakikasında sahneye çıkan iki görevli, Kay’i hızla kulise yönlendirdi. Ardından salonda yapılan anonsla izleyicilere “öngörülemeyen bir durum” nedeniyle alanı terk etmeleri gerektiği bildirildi.

SALON TAHLİYE EDİLDİ

BBC International’ın aktardığı bilgilere göre, bazı seyirciler ilk anda yaşananları şovun bir parçası zannetti. Ancak salon ışıklarının tamamen açılması ve güvenlik ekiplerinin yönlendirmesiyle durumun ciddi olduğu netleşti.

Yaklaşık 15 bin kişilik kapasiteye sahip arenada tahliye süreci güvenlik ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirildi. Görgü tanıkları, boşaltmanın “sakin ancak son derece hızlı” ilerlediğini belirtirken, bilgi verilmemesinin kısa süreli kafa karışıklığı yarattığını ifade etti.

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERLİ"

Olayla ilgili yapılan açıklamada, 19 yaşındaki bir erkek şahsın “bomba ihbarı” şüphesiyle gözaltına alındığı duyuruldu. Güvenlik güçleri tarafından salonda yapılan detaylı incelemelerde ise herhangi bir patlayıcı madde ya da tehlikeli bir unsur bulunmadığı açıklandı.

Yetkililer, arenada gelişmiş sensör sistemleri ve yapay zekâ destekli güvenlik altyapısının bulunduğunu belirterek mevcut önlemlerin yeterli olduğunu savundu. Buna rağmen olay, girişlerdeki kontrollerin etkinliği konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.

İptal edilen gösterinin ilerleyen günlerde yeniden planlanacağı açıklandı.

Öte yandan olayın, İngiltere’de yakın zamanda bir Yahudi mahallesinde yaşanan bıçaklı saldırının ardından gelmesi dikkat çekti. Söz konusu saldırı sonrası ülkede terör tehdidi seviyesi “ciddi” düzeye yükseltilmişti.