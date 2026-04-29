Sinagog saldırılarının ardından yeni şok! Yahudileri hedef alan saldırgan iki kişiyi bıçakladı

İngiltere’nin başkenti Londra, öğle saatlerinde gerçekleşen bıçaklı saldırıyla sarsıldı. Kentin kuzeyinde yer alan ve Yahudi nüfusunun yoğun olduğu Golders Green bölgesinde bir saldırganın, elinde bıçakla sokakta koşarak insanları hedef aldığı bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganın özellikle Yahudi vatandaşlara yöneldiği öne sürülürken, olayda iki kişi ağır yaralandı. Yaralıların durumuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yahudi toplumuna bağlı mahalle güvenlik grubu Shomrim tarafından yapılan açıklamada, “Bir erkek şahsın Golders Green Road üzerinde bıçakla koşarak Yahudi bireylere saldırmaya çalıştığı görüldü. Ekiplerimiz hızla müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi” denildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin şüpheliyi etkisiz hale getirmek için elektroşok cihazı kullandığı ve saldırganın gözaltına alındığı açıklandı. Yaralılar ise Yahudi gönüllü ambulans hizmeti Hatzola ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

STARMER SALDIRIYI KINADI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptığı açıklamada saldırıyı “derinden endişe verici” olarak nitelendirdi. Starmer, “Polis soruşturması sürüyor. Bu tür suçlarla mücadelede kararlılığımızı açıkça ortaya koymalıyız. Son dönemde benzer olayları fazlasıyla gördük” ifadelerini kullandı.

Saldırı, Londra’da son dönemde artan antisemitizm şüphesi taşıyan olayların ardından geldi. Geçtiğimiz ay bir sinagog önünde dört Yahudi ambulansının kundaklandığı olay nefret suçu olarak değerlendirilmişti. Nisan ayı başında ise Kenton United Sinagogu’na yönelik kundaklama girişimi ve İsrail Büyükelçiliği çevresinde yaşanan güvenlik alarmı dikkat çekmişti.

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.