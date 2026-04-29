Airbnb kabusu! 16 yaşındaki genç kız ev sahibini saatler içinde katletti

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşanan vahşi cinayet, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Uluslararası karting yarışçısı olan 18 yaşındaki Enzo Bettiamo’nun, henüz 16 yaşındayken kiraladığı Airbnb evinin sahibini saatler içinde öldürdüğü iddiası mahkemeye taşındı.

İddianameye göre Bettiamo, Nisan 2024’te ABD’nin Los Angeles kentinden Londra’ya geldi ve merkezi Marble Arch yakınlarında yaşayan 27 yaşındaki Kamonnan Thiamphanit’in evinden bir oda kiraladı.

DEFALARCA KEZ BIÇAKLADI

“Angela” adıyla da bilinen genç kadın, olay gecesi arkadaşlarıyla masa oyunları oynadıktan sonra evine gitmek üzere ayrıldı. Saat 04.24’te bir Uber aracıyla evine bırakılan Thiamphanit’ten bir daha haber alınamadı.

Savcılık, Bettiamo’nun kadını evine döndükten kısa süre sonra “büyük gümüş bir bıçakla” defalarca bıçaklayarak öldürdüğünü öne sürdü. Mahkemede, kurbanın vücudunun birçok yerinde bıçak darbeleri olduğu ve bıçağın boynuna saplı halde bulunduğu ifade edildi.

Cinayetten yalnızca 13 saat sonra Bettiamo’nun taksiyle Heathrow Airport’a giderek Dubai’ye uçtuğu belirtildi.

POLİS ÖNEMSEMEDİ

Genç kadının kaybolduğunun bildirilmesinin ardından polis iki gün sonra eve girerek cansız bedenini buldu. Otopsi raporuna göre ölüm nedeni çok sayıda kesici alet yarası oldu.

Olay sonrası polis müdahalesi de tartışma yarattı. Thiamphanit’in arkadaşlarının kayıp ihbarı yapmasına rağmen olayın ilk etapta düşük öncelikli değerlendirilmesi üzerine Metropolitan Polisi hakkında inceleme başlatıldı.

Bettiamo, Birleşik Arap Emirlikleri’nden iade edilerek 24 Nisan’da İngiltere’ye getirildi ve cinayetle suçlandı. Mahkemede kimlik bilgilerini doğrulamak dışında konuşmayan sanığın davasının 1 Şubat 2027’de başlaması planlanıyor.