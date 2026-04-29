'Cehennem Necati'nin çetesine bin 200 polislik baskın!

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla gündeme gelen "Cehennem Necati"nin Almanya'daki çetesi "Hells Angels"a, yaklaşık 1.200 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Emniyet güçleri; Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Leverkusen, Köln, Dortmund ve Duisburg dahil olmak üzere 28 kentte eş zamanlı olarak harekete geçti.

ALMANYA'DA 1.200 POLİSLE DEV ÇETE OPERASYONU

DW Türkçe'de yer alan habere göre; Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanlığı, sabahın erken saatlerinden itibaren 50'den fazla mülke baskın düzenlendiğini açıkladı. Aranan yerler arasında çete üyelerinin ve iş ortaklarının konutları ile ofisleri bulunuyor.

Bakanlığa göre bu baskın, ülke tarihinde bir motosiklet çetesine düzenlenen en büyük operasyon olma özelliğini taşıyor. Operasyonla eş zamanlı olarak çetenin Leverkusen merkezli derneği de yasaklanarak feshedildi.

Operasyon kapsamında en az bir kişinin gözaltına alındığı belirtilirken oluşum, "suç örgütü kurma şüphesiyle" soruşturuluyor.

"Cehennem Necati" olarak bilinen Necati Arabacı

"CEHENNEM NECATİ" ELEBAŞLARINDAN BİRİ

KRV polisine göre, Hells Angels'ın Kuzey Ren-Vestfalya'da yaklaşık 469 üyesi bulunuyor. Bu sayı, grubu eyaletteki en büyük motorcu çetesi yapıyor.

Çetenin elebaşlarından biri olduğu ileri sürülen "Cehennem Necati" lakaplı Necati Arabacı, Ekim 2025'te Türkiye'de gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Ayhan Bora Kaplan - Necati Arabacı

Köln doğumlu Arabacı, hâlihazırda İzmir'de tutuklu bulunuyor ve 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.