Çin'in Yeni Köprüsü İnşaat Halinde 5 Dünya Rekoru Kırdı

Guangdong'da inşası süren Lion Ocean Link köprüsü, henüz açılmadan mühendislik tarihine geçti. 16 şeritli çift katlı yapı, Pearl Nehri'ni aşarak Guangzhou ve Dongguan'ı birbirine bağlayacak.

İKİ ŞEHİR, BİR KÖPRÜ

Pearl Nehri haliçinde yükselen Lion Ocean Link, Guangzhou ile Dongguan arasındaki geçiş sürelerini saatlerden dakikalara indirmeyi hedefliyor.

Köprünün ana kuleleri Mart 2026'da tamamlandı. Her iki katta sekizer şerit olmak üzere toplam 16 trafik şeridiyle bu tür yapılar arasında dünyanın en geniş köprüsü unvanını taşıyor.

5 REKORU BİRDEN KIRDI

Lion Ocean Link, teknik dokümantasyonuna göre henüz açılışını yapmadan beş dünya rekoru kırdı. İki katlı asma köprüler arasında en uzun orta açıklık ve en yüksek kule rekorlarının yanı sıra, iki tam otoyol kapasitesini aynı anda karşılayabilen yük kapasitesiyle de öne çıkıyor.

Kulelerden geçen çelik kabloların toplam uzunluğu, Dünya'nın çevresini birden fazla kez sarabilecek ölçeğe ulaşıyor.

ÇİFT KAT, EKSTRA ZORLUK

İki katlı otoyol yapısı, geleneksel asma köprülere kıyasla çok daha karmaşık mühendislik sorunlarını beraberinde getirdi. Çift katlı gövdenin rüzgar direnci, yıllarca süren tünel simülasyonlarıyla test edildi.

Alt katın hem kendi trafik yükünü hem de üst katın tüm ağırlığını taşıyabilmesi için özel çelik kutu kiriş sistemi geliştirildi. Her katın tek yönlü çalışması ise trafik akışlarındaki kesişimi ortadan kaldırarak hem güvenliği hem de geçiş hızını artırıyor.

BÖLGENİN OMURGASI OLACAK

Köprü, 11 şehri kapsayan ve toplam GSYİH'sı 1,7 trilyon doları aşan Greater Bay Area kalkınma planının merkezinde yer alıyor. Bu rakam Güney Kore ya da Avustralya'nın milli gelirine denk geliyor.

100 milyar dolarlık bölgesel entegrasyon programının parçası olan Lion Ocean Link, San Francisco Körfez Bölgesi ve Tokyo ile rekabet edebilecek bir ekonomik merkez vizyonunun temel taşı olarak konumlandırılıyor.

KÖPRÜLERDE DÜNYA LİDERLİĞİ

Çin'in bu alandaki hakimiyeti rakamlarla kendini ele veriyor. Dünyanın en yüksek 100 köprüsünden 85'i Çin'de bulunuyor. 625 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek köprüsü olan Huajiang da Çin yapımı. Ülke, 580 tonluk kiriş yerleştirme makineleri gibi tescilli teknolojileriyle diğer ülkelerin erişemeyeceği hız ve ölçekte inşaat yapabiliyor.