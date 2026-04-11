İtalya'nın güneyini Sicilya adasına bağlayacak olan Messina Boğazı Köprüsü, onlarca yıllık tartışmanın ardından nihayet somut bir inşaat projesine dönüştü. İtalyan hükümeti geçen yıl verdiği onayın ardından başlayan süreçte, Çanakkale Köprüsü'nü geride bırakarak dünyanın en uzun asma köprüsü olmayı hedefliyor. Ancak projenin önünde hem siyasi hem de jeolojik engeller sıraya girmiş durumda.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜ GERİDE BIRAKACAK

Köprü tamamlandığında,1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2 bin 023 metre ile elinde tuttuğu "Dünyanın en uzun asma köprüsü" rekoru el değiştirecek.

3 bin 302 metreyle dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacak olan yapı, neredeyse 400 metre yüksekliğindeki iki kule arasına gerilen kablolarla taşınacak. Su içinde herhangi bir ek destek ayağına gerek kalmayacak. Projenin toplam uzunluğu yaklaşık 3,5 kilometre; bunun yaklaşık 3,2 kilometresi askıda olacak.

İtalya Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, projeyi "Batı'nın en büyük altyapı projesi" olarak nitelendirdi. Yaklaşık 16 milyar dolarlık kamu finansmanıyla hayata geçirilecek köprü, altı araç şeridi, iki demiryolu hattı, yaya geçitleri ve acil durum şeritlerini bünyesinde barındıracak. Köprünün her iki yakasında ise 25 millik yeni karayolu ve demiryolu ağı, üç yeraltı tren istasyonu ve toplam güzergahın yüzde seksenini tünellerin oluşturduğu bir altyapı sistemi kurulacak. Projenin 2033'te tamamlanması planlanıyor.

İKİ FAY HATTININ ÜZERİNDE, ÜLKEYİ DE İKİYE BÖLDÜ

Köprünün inşa edileceği boğaz, yalnızca mühendislik açısından değil jeolojik açıdan da son derece zorlu bir alan. Boğaz, tam olarak iki büyük fay hattının kesiştiği noktada yer alıyor.

Araştırmacılar, bu fay hatlarının zaman içinde birbirine yaklaştığını ve boğazın tabanının giderek çöktüğünü saptadı. Ç

Proje yalnızca mühendislik sorunlarıyla değil, toplumsal bedeliyle de tartışma yaratıyor. Köprü güzergahında 550 konutun yıkılması gerekecek. Çevre örgütleri projenin ekolojik etkilerine ilişkin ciddi endişelerini dile getirirken, bazı muhalefet kesimleri mafyanın inşaat sürecine sızabileceği yönündeki kaygılarını paylaşıyor.

İtalyan hükümeti organize suç örgütlerini dışarıda tutacaklarına dair güvence verse de şüpheciler ikna olmaktan uzak.

Projeyi yürüten Webuild şirketinin CEO'su Pietro Salini, köprünün tüm ülke için dönüştürücü bir etki yaratacağını savundu. Salini'ye göre proje, güney İtalya'da büyümeyi, istihdamı ve hukukun üstünlüğünü güçlendirecek.