Festival alanı kabusa döndü! Sokak ortasında kadınlara saldırdılar

Nijerya’nın güneyindeki Delta eyaletinde her yıl düzenlenen Alue-Do Bereket Festivali, bu yıl sosyal medyada yayılan görüntüler nedeniyle uluslararası bir tartışmanın merkezine yerleşti. İnternete düşen videolarda, kalabalık sokaklarda kadınlara yönelik şiddet ve cinsel saldırı iddialarını içeren görüntüler yer alması büyük tepki çekti.

Görüntülerde kadınların kalabalık gruplar tarafından hedef alındığı, çevrede çok sayıda kişinin ise olaya müdahale etmek yerine cep telefonlarıyla kayıt yaptığı görüldü. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen videolar, olayın büyüklüğü nedeniyle kısa sürede küresel bir infial yarattı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Delta Eyaleti Polisi, olaylarla bağlantılı olarak çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında yerel bir topluluk lideri ve bazı genç erkeklerin de bulunduğu bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve yeni gözaltıların olabileceğini duyurdu.

Polis sözcüsü Bright Edafe, olayların “suç unsurlarının festival ortamını istismar etmesi” sonucu yaşanmış olabileceğini belirterek, tüm şüphelilerin yargı önüne çıkarılacağını ifade etti. Şüpheliler, eyalet suç soruşturma birimine sevk edildi.

ŞOK YARATAN AÇIKLAMA

Buna karşın yerel topluluk liderleri iddiaları reddederek, festivalin geleneksel olarak bereket ritüelleri içerdiğini ve şiddet iddialarının “yanlış yorumlandığını” savundu. Açıklamada, bazı bireylerin davranışlarının gelenekle ilişkilendirilemeyeceği vurgulandı.

İNSAN HAKLARI AKTİVİSTLERİ AYAKLANDI

Ancak sosyal medyada yayılan görüntüler, bu açıklamaların kamuoyundaki tepkileri azaltmasına yetmedi. Çok sayıda insan hakları savunucusu, olayın kadınların kamusal alandaki güvenliği ve toplumsal şiddet kültürü açısından ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Kadın hakları aktivistleri, bu tür olayların yalnızca bireysel suçlar olarak değil, toplumsal bir güvenlik ve hesap verebilirlik problemi olarak ele alınması gerektiğini belirtiyor.