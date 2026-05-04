Nijerya’da şiddet sarmalı büyüyor: Silahlı çeteler köy bastı, 11 ölü

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Katsina eyaletine bağlı Gwalgoro köyü, silahlı bir grubun düzenlediği kanlı saldırıya sahne oldu. Yerel yetkililerin açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin bölgede gerçekleştirdiği operasyonların ardından, silahlı çete üyeleri köyü hedef alarak misilleme niteliğinde bir baskın düzenledi.

Boko Haram futbol sahasını kana buladı! Saldırıda onlarca can kaybı

Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Muazu, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Muazu, yaşanan olayı “korkakça bir terör eylemi” olarak nitelendirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bölge halkı saldırı sonrası büyük panik yaşarken, güvenlik güçlerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, bölgede yeni saldırı riskine karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

Nijerya’nın kuzey ve orta kesimleri, uzun süredir silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP gibi örgütlerin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu grupların zaman zaman sivilleri hedef alan eylemleri, ülkedeki güvenlik sorununu daha da derinleştiriyor.