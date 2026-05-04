AB: Gazze’de herhangi bir toprak değişikliğini reddediyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, İsrail ordusunun Gazze'de işgal ettiği "Sarı Hat"tı batıya doğru her geçen gün daha da genişleterek "Turuncu Hat" oluşturması hakkında yaptığı açıklamada “Gazze Şeridi'nde herhangi bir toprak değişikliğini reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, İsrail'in barış anlaşmasında öngörülen ilave geri çekilmeleri gerçekleştirmek yerine, Gazze'de 'Turuncu Hat' oluşturarak kontrolü altındaki alanı yüzde 60'ın üzerine çıkarmasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Al Anouni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Planı'nda da açıkça İsrail'in Gazze'yi işgal ya da ilhak etmeyeceğinin altının çizildiğini anımsattı.

“GAZZE’DE HERHANGİ BİR TOPRAK DEĞİŞİKLİĞİNİ REDDEDİYORUZ”

Al Anouni, açıklamasında "Geçmişte 'Sarı Hat' için ne söylediysek, 'Turuncu Hat' için de aynı şekilde geçerlidir. Bu çerçevede, BMGK kararlarıyla uyumlu olarak, Gazze Şeridi'nde herhangi bir toprak değişikliğini reddediyoruz” sözlerini sarf etti.

Barış planının acilen uygulanması çağrısını yineleyen Al Anouni, Gazze'de devam eden felaket boyutundaki insani durumdan da derin üzüntü duyduklarını belirtti ve "Gazze'ye ve Gazze geneline büyük ölçekte insani yardımın derhal, engelsiz erişimine ve sürdürülebilir şekilde dağıtımına izin vermesi için İsrail'e çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca İsrail'i, uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve sivillerin her koşulda korunmasının sağlanması yönündeki yükümlülüklerine tam olarak uymaya davet ediyoruz." dedi. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

