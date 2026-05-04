Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı

Almanya'nın Leipzig şehrinde bir aracın yayalara çarpması sonucu yaralananlar olduğu bildirildi.

Liepzig polisinin açıklamasına göre, şehir merkezinde meydana gelen olayda, birden fazla yaralı olduğunu belirtirken, olayın bir kaza sonucu mu yoksa bir saldırı mı olduğu konusunda henüz açıklama yapılmadı. Olay yerine bir helikopter dahil çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

ALMAN BASINI: 2 KİŞİ ÖLDÜ

Yerel basının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerde, olayda yaralıların yanı sıra 2 can kaybının da yaşandığı öne sürüldü. Resmi kaynaklar herhangi bir ölüm açıklaması yapmazken, polisin olay yerini güvenlik şeridiyle kapattığı ve inceleme başlattığı belirtildi. (AA)

