Alman Başbakan Trump’ı çıldırtmıştı: Merz’den ABD’ye asker çekme yanıtı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Pentagon’un ülkesinden 5 bin asker çekeceğini açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, “ABD bizim için NATO’daki en önemli ortak” dedi. Merz, asker çekme kararının kendisi ile ABD Başkanı Trump arasındaki anlaşmazlıkla ilgisi olmadığını söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin ARD kanalına verdiği röportajda, ABD’nin Almanya’dan asker çekme kararını değerlendirdi.

MERZ: “HERHANGİ BİR BAĞLANTI YOK”

Merz’e, asker çekme kararının kendisi ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki anlaşmazlıkla ilgili olup olmadığı soruldu. Merz, “Herhangi bir bağlantı yok” yanıtını verdi. Başbakan daha önce Trump’ı eleştirerek, onun İran’a karşı “stratejisiz bir savaşa” girdiğini iddia etmişti.

PENTAGON’UN KARARI VE TRUMP’IN AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Almanya’daki 5 bin askerin önümüzdeki 6-12 ay içinde geri çekileceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise gece saatlerinde yaptığı açıklamada, çekilecek asker sayısının daha da yüksek olacağını iddia etti.

“ABD EN ÖNEMLİ ORTAK”

Tüm bu gelişmelere rağmen Merz, ABD’nin Almanya için NATO’daki en önemli ortak olduğunu vurgulayarak, “Amerika Birleşik Devletleri bizim için NATO’daki en önemli ortak” ifadesini kullandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

