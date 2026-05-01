Avrupa-ABD uçurumu açılıyor: Trump Almanya'dan sonra 2 ülkeyi daha hedefine aldı

Avrupa-ABD uçurumu açılıyor: Trump Almanya'dan sonra 2 ülkeyi daha hedefine aldı
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’nın ardından İspanya ve İtalya’daki Amerikan askerlerini geri çekmeyi değerlendirebileceğini belirterek, “İtalya bize hiç yardımcı olmadı, İspanya ise berbat davrandı” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlenen başkanlık kararnamesi imza töreni sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, İran gündemine ilişkin değerlendirmeler yaparken, NATO müttefiklerine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

ASKER ÇEKME TEHDİDİ YENİ ÜLKELERE SIÇRADI

Trump, Almanya’daki ABD askerlerini çekmeyi değerlendirmesine ilişkin bir soru üzerine, İspanya ve İtalya için de benzer bir adım atılabileceğini söyledi. ABD Başkanı, “Muhtemelen; olabilir. Neden yapmayayım ki? İtalya bize hiç yardımcı olmadı ve İspanya ise berbat davrandı” ifadelerini kullandı.

“ONLARA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNDA ORADA DEĞİLLERDİ”

NATO’nun İran konusunda ABD’ye hiç destek olmadığını savunan Trump, ABD’nin Ukrayna için Avrupa ülkelerine ciddi destek verdiğini ancak İran konusunda benzer bir yardım görmediklerini belirtti. Trump, “Onlara ihtiyacımız olduğunda orada değillerdi. Bunu unutmamalıyız” dedi.

MERZ'E ELEŞTİRİ: “BERBAT BİR İŞ ÇIKARIYOR”

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’e yönelik eleştirilerini yineleyen Trump, Merz’in “İran’ın nükleer silaha sahip olma ihtimalinden rahatsız olmadığını” savundu. Trump, Merz için “Kendisi berbat bir iş çıkarıyor. Göçmenlik sorunları var, enerji sorunları var, her türlü sorunu var” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca Almanya’nın İran yerine Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine odaklanması gerektiğini ifade etti.

BIDEN DÖNEMİNE DE GÖNDERME

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya 350 milyar dolar verdiğini ve bunun “delilik” olduğunu savunan Trump, “Savaşın uzamasının nedenlerinden biri de buydu” dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

