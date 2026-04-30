Son dakika | Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika verisi geldi. Dünya piyasaları Ortadoğu gerilimi ile sarsılırken Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizi yüzde 2'de sabit tuttu.

Avrupa genelinde tırmanan enflasyonist baskı, ekonomi yönetimini temkinli bir duruş sergilemeye itti. Avrupa Merkez Bankası (ECB), mevduat faizi oranını yüzde 2 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı.

Banka, mevduat faizinin yanı sıra diğer kritik oranlarda da mevcut seviyeleri korudu:

Ana Refinansman Faizi: Yüzde 2,15

Gecelik Borç Verme Oranı: Yüzde 2,40 seviyesinde tutuldu.

YÖNETİM KONSEYİ: "RİSKLER YOĞUNLAŞTI"

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, alınan kararın ardından yayımladığı metinde küresel ekonomideki tehlikelere dikkat çekti.

Kurul, "Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ve büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler yoğunlaştı. Yönetim Konseyi, mevcut belirsizliği yönetmek için iyi bir konumda bulunuyor" ifadelerini kullanarak, piyasalara esneklik mesajı verdi.

İRAN SAVAŞI VE ENERJİ ŞOKU VURGUSU

Enflasyonun orta vadede yüzde 2 seviyesinde tutulması konusundaki kararlılığını yineleyen banka, Ortadoğu’da devam eden İran savaşına özel bir parantez açtı. ECB, tarafından yapılan açıklamada, söz konusu savaşın enerji fiyatlarında çok sert bir yükselişe neden olduğu, bu durumun enflasyonu tırmandırırken ekonomik güven üzerinde de ağır bir baskı kurduğu ifade edildi.

"OLUMSUZ YANSIMALAR DERİNLEŞEBİLİR" UYARISI

Banka yönetimi, bu enerji şokunun ekonomik faaliyetler üzerindeki kalıcı etkisinin, fiyat artışlarının şiddetine ve süresine bağlı olacağını vurguladı. Savaşın ve yüksek enerji maliyetlerinin sürmesi durumunda, genel enflasyon rakamları ve ekonomi üzerindeki negatif etkilerin çok daha derinleşebileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Ekonomi
Son dakika |ABD'de ekonomik büyüme belli oldu
Son dakika |ABD'de ekonomik büyüme belli oldu
Merkez Bankası 'enflasyonda yükseliş ekonomide durgunluk' gördü
Merkez Bankası 'enflasyonda yükseliş ekonomide durgunluk' gördü