Son dakika | Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa genelinde tırmanan enflasyonist baskı, ekonomi yönetimini temkinli bir duruş sergilemeye itti. Avrupa Merkez Bankası (ECB), mevduat faizi oranını yüzde 2 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı.

Banka, mevduat faizinin yanı sıra diğer kritik oranlarda da mevcut seviyeleri korudu:

Ana Refinansman Faizi: Yüzde 2,15

Gecelik Borç Verme Oranı: Yüzde 2,40 seviyesinde tutuldu.

YÖNETİM KONSEYİ: "RİSKLER YOĞUNLAŞTI"

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, alınan kararın ardından yayımladığı metinde küresel ekonomideki tehlikelere dikkat çekti.

Kurul, "Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ve büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler yoğunlaştı. Yönetim Konseyi, mevcut belirsizliği yönetmek için iyi bir konumda bulunuyor" ifadelerini kullanarak, piyasalara esneklik mesajı verdi.

İRAN SAVAŞI VE ENERJİ ŞOKU VURGUSU

Enflasyonun orta vadede yüzde 2 seviyesinde tutulması konusundaki kararlılığını yineleyen banka, Ortadoğu’da devam eden İran savaşına özel bir parantez açtı. ECB, tarafından yapılan açıklamada, söz konusu savaşın enerji fiyatlarında çok sert bir yükselişe neden olduğu, bu durumun enflasyonu tırmandırırken ekonomik güven üzerinde de ağır bir baskı kurduğu ifade edildi.

"OLUMSUZ YANSIMALAR DERİNLEŞEBİLİR" UYARISI

Banka yönetimi, bu enerji şokunun ekonomik faaliyetler üzerindeki kalıcı etkisinin, fiyat artışlarının şiddetine ve süresine bağlı olacağını vurguladı. Savaşın ve yüksek enerji maliyetlerinin sürmesi durumunda, genel enflasyon rakamları ve ekonomi üzerindeki negatif etkilerin çok daha derinleşebileceği uyarısı yapıldı.